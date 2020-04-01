Первый этап конкурса для школьников "Большая перемена" продлится до 22 июня

Вадим Карасев

Стартовал первый этап всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как отмечается в пресс-релизе, этап дистанционного тестирования продлится по 22 июня и поможет участнику определить свои лидерские качества, карьерные предпочтения и тематическое направление, по которому стоит продолжить участие в соревновании.

Заявки на участие в конкурсе подали более 19 тысяч человек. Участие в проекте могут принять школьники 8-10 классов. Дистанционный этап конкурса проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

Первый этап конкурса состоит из 3 тестов, каждый из которых выявляет разные аспекты психологии, особенности личности, профессиональных интересов и склонностей каждого участника. При этом доступ к тестированиям открывается последовательно. Новые участники смогут присоединиться к конкурсу в любое время по 22 июня и также пройти тестирование.

«Тест "Твой код" определяет личностные особенности и черты характера, зоны комфорта и сильные качества, а также особенности поведения в разных ситуациях. Второй – тест на интеллект. Он позволит выявить особенности мышления, а также качественные характеристики того, как участник осуществляет умственную и познавательную деятельность. Третий тест – "Примерочная профессий". Это онлайн-инструмент, который поможет определить профессиональные предпочтения и интересы, а также выдать рекомендации по наиболее подходящим профессиям. Для этого участник должен сделать свой выбор по 4 параметрам», – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В список этих параметров входят предпочитаемые школьником дисциплины, личные качества, характеризующие участника, предпочтительные условия работы и основные цели и ценности в работе.

"Все тестовые задания подбираются под индивидуальные особенности каждого подростка и спроектированы в игровой форме. Задача этого этапа не отсеять потенциальных конкурсантов, а выявить склонности и предпочтения участника, его сильные стороны и дать рекомендацию по выбору одного из 9 направлений, по которым дальше проводится конкурс", – заключил Алексей Комиссаров.

Напомним, цель конкурса "Большая перемена" – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады

Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек", 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.