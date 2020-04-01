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Первый этап конкурса для школьников "Большая перемена" продлится до 22 июня

Первый этап конкурса для школьников "Большая перемена" продлится до 22 июня

Стартовал первый этап всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как отмечается в пресс-релизе, этап дистанционного тестирования продлится по 22 июня и поможет участнику определить свои лидерские качества, карьерные предпочтения и тематическое направление, по которому стоит продолжить участие в соревновании. 

Заявки на участие в конкурсе подали более 19 тысяч человек. Участие в проекте могут принять школьники 8-10 классов. Дистанционный этап конкурса проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

Первый этап конкурса состоит из 3 тестов, каждый из которых выявляет разные аспекты психологии, особенности личности, профессиональных интересов и склонностей каждого участника. При этом доступ к тестированиям открывается последовательно. Новые участники смогут присоединиться к конкурсу в любое время по 22 июня и также пройти тестирование.

«Тест "Твой код" определяет личностные особенности и черты характера, зоны комфорта и сильные качества, а также особенности поведения в разных ситуациях. Второй – тест на интеллект. Он позволит выявить особенности мышления, а также качественные характеристики того, как участник осуществляет умственную и познавательную деятельность. Третий тест – "Примерочная профессий". Это онлайн-инструмент, который поможет определить профессиональные предпочтения и интересы, а также выдать рекомендации по наиболее подходящим профессиям. Для этого участник должен сделать свой выбор по 4 параметрам», – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В список этих параметров входят предпочитаемые школьником дисциплины, личные качества, характеризующие участника, предпочтительные условия работы и основные цели и ценности в работе.

"Все тестовые задания подбираются под индивидуальные особенности каждого подростка и спроектированы в игровой форме. Задача этого этапа не отсеять потенциальных конкурсантов, а выявить склонности и предпочтения участника, его сильные стороны и дать рекомендацию по выбору одного из 9 направлений, по которым дальше проводится конкурс", – заключил Алексей Комиссаров.

Напомним, цель конкурса "Большая перемена" – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады

Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек", 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. 

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По материалам: uposters.ru

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