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Певица Жасмин переболела коронавирусом

Певица Жасмин переболела коронавирусомЖасминФото: @jasmin

Российская певица Жасмин в ходе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, что переболела коронавирусом. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

«Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами», — заявила 42-летняя артистка.

Звезда пояснила, что у нее была высокая температура и сильный кашель, из-за которых она десять дней пролежала дома. По ее словам, ребенок после болезни «капитально подсадил почки».

Жасмин также рассказала, что посещала вечеринку сестры композитора Игоря Крутого, где находился артист Лев Лещенко, у которого подтвердили заражение COVID-19. Она отметила, что поздоровалась с ним, однако их беседа была недолгой.

Певица Жасмин обрела популярность в 2000-х годах. Среди наиболее известных хитов исполнительницы — «Перепишу любовь», «Как ты мне нужен», «Самый любимый», «Головоломка» и «Дольче вита».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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