Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Виктор Берёзкин / «Коммерсантъ»

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») подсчитала ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса и связанных с ним нерабочих дней.

По расчетам авторов, недельный простой из-за «карантинных каникул» может обойтись российским предприятиям в 917,1 миллиарда рублей. На такую сумму снизится их оборот. Если меры будут продлены на месяц, потери достигнут 5,5 триллиона, что эквивалентно пяти процентам российского ВВП.

Авторы опирались на средний недельный оборот каждой из отраслей, подпадающих под действие президентского указа, в марте 2020 года. Наибольший ущерб придется на оптовую торговлю непродовольственными товарами (504 миллиарда рублей выручки за неделю в марте). Далее следуют непродуктовый ретейл (122 миллиарда), профессиональная, научная и техническая сферы (57 миллиардов), риелторский бизнес (39 миллиардов).

Согласно указу президента Владимира Путин, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей. Такая мера должна сократить контакты между людьми и снизить распространение коронавирусной инфекции.

По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.