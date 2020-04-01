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Появление в Google Play приложения для контроля изоляции москвичей объяснили

Появление в Google Play приложения для контроля изоляции москвичей объяснилиФото: Нина Зотина / РИА Новости

Появившееся в Google Play приложение «Социальный мониторинг» для контроля за находящимися на карантине москвичами было тестовым. Полная версия будет запущена 2 апреля. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко.

Чиновник объяснил, что приложение было в открытом доступе для всех желающих, чтобы «собрать обратную связь с профессионального сообщества». По его словам, это помогло исправить некоторые недочеты.

Лысенко развеял несколько домыслов, которые ранее появлялись в сети. В частности, он уточнил, что приложение получает доступ только к камере, а не ко всем данным на телефоне пользователя. Также не используется эстонский сервис распознавания лиц identix.one, вместо него работают различные алгоритмы. «Туда [в Эстонию] никаких обращений и уже тем более передачи данных не осуществляется», — пояснил глава ДИТ.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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