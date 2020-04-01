Последним рейсом из Бразилии в Россию эвакуируют 150 человек
Сегодня, 04:07 Влада Некрасова
Около 150 россиян зарегистрировались для эвакуации из Бразилии на "вывозном" рейсе авиакомпании Azur Air, который вылетит 2 апреля, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бразилии.
"На рейс зарегистрировались около 150 российских граждан. По нашим данным, до нескольких десятков человек не стали возвращаться в Россию. Со всеми, кто обратился к наши консульские учреждения, но по каким-то причинам не улетел, мы остаемся на связи", - сообщил пресс-секретарь посольства Иван Коновалов.
По информации дипломатов, других вывозных рейсов из Бразилии в ближайшее время не планируется. После Рио-де-Жанейро самолет сделает остановку в столице Перу Лиме, откуда также запланирована эвакуация россиян.
ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.
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По материалам: ria.ru