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Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с СШАПосол России в США Анатолий АнтоновФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом он рассказал в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.

Однако, по его словам, воли Москвы недостаточно. Также требуется согласие США, которое пока не было получено. Если такое согласие появится, российская сторона незамедлительно приступит к реализации необходимых внутригосударственных мер, отметил Антонов.

Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем американская сторона сможет определиться с подходами по договору, поскольку до истечения срока его действия остается все меньше времени.

Ранее стало известно, что Россия и США временно отказались от проведения инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в связи с пандемией коронавируса. Как рассказал руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, инспекции прекратятся до начала мая.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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