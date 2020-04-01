Потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В случае полного соблюдения указа о нерабочей неделе российский бизнес может потерять около триллиона рублей. К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza, опираясь на данные по обороту за март 2019 года, пишут «Известия».

Эксперты считают, что наибольший ущерб понесут предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами — их недельный оборот в марте прошлого года составлял 504 миллиарда рублей. Далее идет непродуктовый ритейл — он недосчитается 122 миллиардов. На третьем месте — профессиональная, научная и техническая сферы с 57 миллиардами.

Также заметные потери понесут риелторский бизнес (39 миллиардов рублей), производители готовых металлических изделий (30,7 миллиарда), транспорта (22 миллиарда), минеральной продукции (21 миллиард), обслуживающие бизнес предприятия (20 миллиардов), гостиницы и общепит (18 миллиардов) и целлюлозные фабрики (14,4 миллиарда рублей). Точная сумма выручки, которую могут потерять предприятия, составит 917,1 миллиарда рублей, заявили аналитики.

Если каникулы продлятся, издержки вырастут. По мнению экспертов FinExpertiza, при полностью нерабочем месяце потери могут достигнуть 5,5 триллиона рублей.

Во вторник, 31 марта, стало известно, что из-за коронавируса в России временно закрылось 37 процентов магазинов и других торговых точек. Так, приостановили работу 85 процентов магазинов одежды, 78 процентов магазинов цветов, 75 процентов точек по продаже электроники.

С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.