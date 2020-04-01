Познер обвинил россиян в халатности и беспечности

Вадим Карасев

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Телеведущий и журналист Владимир Познер обвинил россиян, которые не соблюдали карантинные меры, в беспечности и халатности. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту канала «ТВР24». Запись разговора доступна на YouTube.

По мнению Познера, источником резкого роста числа заразившихся вирусом стали те, кто проводил каникулы в Европе, в частности в Куршевеле. «Именно они, причем многие на частных самолетах, вернулись уже больными, но сами не понимая чем они болеют», — уточнил журналист.

Он добавил, что не готов прогнозировать, как ситуация с коронавирусом будет развиваться в России в дальнейшем. «Я просто вижу, насколько халатно, беспечно многие наши люди относятся к происходящему», — заявил Познер. Он добавил, что даже после обращения президента страны Владимира Путина, который попросил россиян оставаться дома, в минувшие выходные люди жарили в парках шашлыки и гуляли с детьми. Журналист отметил, что в случае пандемии «русское авось» может сыграть очень плохую роль.

Ранее в марте Познер предположил, что властям придется принять жесткие меры в отношении россиян, которые проявляют беспечность в связи с распространением коронавируса. По мнению журналиста, просто объяснение и уговоры в России не работают.