Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Познер обвинил россиян в халатности и беспечности

Познер обвинил россиян в халатности и беспечностиФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Телеведущий и журналист Владимир Познер обвинил россиян, которые не соблюдали карантинные меры, в беспечности и халатности. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту канала «ТВР24». Запись разговора доступна на YouTube.

По мнению Познера, источником резкого роста числа заразившихся вирусом стали те, кто проводил каникулы в Европе, в частности в Куршевеле. «Именно они, причем многие на частных самолетах, вернулись уже больными, но сами не понимая чем они болеют», — уточнил журналист.

Он добавил, что не готов прогнозировать, как ситуация с коронавирусом будет развиваться в России в дальнейшем. «Я просто вижу, насколько халатно, беспечно многие наши люди относятся к происходящему», — заявил Познер. Он добавил, что даже после обращения президента страны Владимира Путина, который попросил россиян оставаться дома, в минувшие выходные люди жарили в парках шашлыки и гуляли с детьми. Журналист отметил, что в случае пандемии «русское авось» может сыграть очень плохую роль.

Ранее в марте Познер предположил, что властям придется принять жесткие меры в отношении россиян, которые проявляют беспечность в связи с распространением коронавируса. По мнению журналиста, просто объяснение и уговоры в России не работают.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как выбрать свадебное платье: народные приметы и советы экстрасенсов
Как выбрать свадебное платье: народные приметы и советы экстрасенсов
"Я все знал": Трамп признался в замалчивании правды о коронавирусе
"Я все знал": Трамп признался в замалчивании правды о коронавирусе
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса
Путин проведет совещание с правительством в дистанционном формате
Путин проведет совещание с правительством в дистанционном формате
Познер обвинил россиян в халатности и беспечности
Познер обвинил россиян в халатности и беспечности
Пригожин обсудил заработки и многомиллионные отчисления Валерии властям
Пригожин обсудил заработки и многомиллионные отчисления Валерии
Ростуризм: Почти все наши организованные туристы вернулись в Россию
Ростуризм: Почти все наши организованные туристы вернулись в Россию
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч
Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева раскрыла результаты теста на коронавирус
Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева раскрыла результаты теста на
Эмма Уотсон восхитилась сексуальными БДСМ-практиками
Эмма Уотсон восхитилась сексуальными БДСМ-практиками
Геофизики подтвердили теорию происхождения хоровых излучений в магнитосфере Земли
Геофизики подтвердили теорию происхождения хоровых излучений в
Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с коронавирусом
Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с

Топ на сегодня

"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения страны
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения

Еще по теме

Познер рассказал о своих планах на смерть
Познер предложил очень жестко действовать с беспечными россиянами
Познер указал причину бедности населения в России
Познер порассуждал о своем еврействе