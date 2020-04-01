Правительство предоставит льготные кредиты бизнесу на поддержку занятости

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Второй пакет мер по поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса предусматривает обеспечение занятости граждан и выплаты им заработных плат, на эти цели предпринимателям предлагается давать льготные кредиты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телесовещания президента Владимира Путина с членами Правительства, его транслирует телеканал «Россия-24».

«Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд», — сказал глава кабмина.

Мишустин уточнил, «предлагаемый объём поддержки — 150 миллиардов рублей».

Ранее он заявил, что Правительство будет принимать решения о переносе сроков вступления в силу требований, которые могут привести к дополнительным расходам со стороны бизнеса и к увеличению административной нагрузки. Эти вопросы будут прорабатываться совместно с Госдумой.

В России введён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса нового типа. За последние сутки число заболевших инфекцией в стране увеличилось до 2777 человек.

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