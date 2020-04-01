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Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца

Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель попросил артистов и поклонников певца поддержать его с супругой во время болезни и записать песню "Надежда" на видео.

Лещенко заболел пневмонией на фоне коронавируса. Он попал в реанимацию, несколько дней назад его перевели в обычную палату.

"Уважаемые артисты, друзья и поклонники. Прошу принять участие в песенном флешмобе в поддержку процесса выздоровления Льва Лещенко и супруги Ирины. Давайте каждый, кто может, запишет песню "Надежда" на видео и пошлет свои лучики Льву Валерьяновичу и Ирине", - написал Гайдель в Instagram Лещенко.


стопкоронавирус.рф
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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