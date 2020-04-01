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Премьер Мишустин снял с должности замминистра здравоохранения России

Премьер Мишустин снял с должности замминистра здравоохранения России

Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников освобожден от должности. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано сегодня, 1 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по его просьбе», — говорится в тексте.

Дмитрий Костенников занимал должность статс-секретаря — замглавы Минздрава РФ с июля 2013 года. До этого, с 2004 года, руководил международно-правовым департаментом Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. С 2003 по 2004 год был начальником правового управления Государственного комитета по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ. С 2000 по 2003 год занимал должность начальника юридического отдела аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В 2003 году был заместителем начальника Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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