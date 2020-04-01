Пригожин обсудил заработки и многомиллионные отчисления Валерии властям

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин обсудил заработки его жены певицы Валерии и рассказал о многомиллионных отчислениях властям. Его слова передает «Комсомольская правда».

«Доходник большой, но и расходник внушительный. Одних только налогов за прошлый год мы на двоих с Валерией, как индивидуальные предприниматели, заплатили около 13,3 миллиона рублей», — отметил продюсер.

Пригожин назвал лживыми сообщения в СМИ о том, что Валерия получила три миллиона рублей за одно из выступлений: «Эти цифры, по крайней мере, гонорары Валерии — ложь и провокация! Кто распространяет это вранье?»

Продюсер затем напомнил о том, что его супруге необходимо содержать музыкантов: «16 человек. У всех семьи, большинство в Москве снимают квартиры. Кто им будет платить зарплату, кто их будет кормить?»

Отмечается, что за десять лет (с 2009-го по 2018 год) Пригожин и Валерия в общей сумме отдали государству почти 67 миллионов рублей, при этом Валерия в качестве налогов заплатила 31 миллион рублей. В первом квартале 2020 года Валерия отдала властям миллион рублей, Пригожин — 2,7 миллиона рублей.