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Прожившей всю жизнь в московской клинике девочке нашли новую семью

Прожившей всю жизнь в московской клинике девочке нашли новую семьюКадр: Meduza / YouTube

Пятилетней девочке, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», нашли замещающую семью. Ее отдадут новым родителям после окончания карантина по коронавирусу. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передает РИА Новости.

По ее словам, пока девочка еще находится в медицинском центре. «Уже совсем скоро у нее появится своя семья, свой дом. Надеюсь, профильные специалисты постараются помочь, чтобы новый этап в жизни начался для девочки максимально комфортно», — сказала Кузнецова. Омбудсмен отметила, что ситуация находится на ее личном контроле.

Ранее Мосгорсуд решил судьбу девочки и признал законным ее передачу органам опеки. Родителям девочки, которые были ограничены в правах, отказали в удовлетворении апелляции.

Ребенок родился недоношенным в 2014 году и проходил восстановление в клинике «Мать и дитя». Родители не забирали дочь из учреждения, якобы опасаясь за ее жизнь. В течение пяти лет они платили миллион рублей в месяц за проживание ребенка в перинатальном центре и отказывались забирать девочку. С 20 марта 2019 года клиника не брала с них деньги и требовала забрать ребенка. Мать девочки уверена, что ее дочь нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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