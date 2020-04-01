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Путин дал право регионам самостоятельно вводить налог на самозанятых

Путин дал право регионам самостоятельно вводить налог на самозанятых

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право с 1 июля самостоятельно вводить налог на профессиональный доход — специальный налоговый режим для самозанятых. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Сейчас налог для самозанятых действует в 23 регионах, где более полумиллиона человек зарегистрировались в этом качестве.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что востребованность данного режима налогообложения объясняется тем, что он предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в самом просто режиме.

К преимуществам специального налогового режима для самозанятых относят регистрацию в режиме онлайн, не требующую личного присутствия, отсутствие отчётности, ведение предпринимательской деятельности без контрольно-кассовой техники, а также налоговую ставку 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

В соответствии с законом для тех, кто оказывает услуги или продаёт товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25 числа.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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