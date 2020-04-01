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Путин ежедневно обсуждает с Голиковой ситуацию с коронавирусом

Путин ежедневно обсуждает с Голиковой ситуацию с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин ежедневно обсуждает с вице-премьером Татьяной Голиковой ситуацию с коронавирусом в стране, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они каждый день общаются", - сказал Песков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2777 в 75 регионах, всего скончались от болезни 24 человека.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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