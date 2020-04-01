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Путин обложил налогом банковские вклады

Путин обложил налогом банковские вкладыВладимир Путин Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который облагает налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг. Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.

Взимать новый налог начнут только с 2021 года, то есть первые выплаты поступят в бюджет в 2022-м. Накануне, 31 марта, законопроект в течение суток внесли в Госдуму и приняли сразу в трех чтениях, а после его утвердил Совет Федерации.

Налог на вклады коснется только тех депозитов, доход по которым превышает определенный порог, причем взиматься он будет только с превышения этой суммы. Она равна доходу со вклада в миллион рублей по условиям ключевой ставки Центробанка. При нынешней ставке в шесть процентов порог будет равен 60 тысячам рублей.

Таким образом, если вкладчик получил доход в 100 тысяч рублей за год, то 13 процентов придется заплатить только с 40 тысяч рублей. Если доход меньше, то платить не надо. Для валютных вкладов процентный доход с них будут высчитывать каждый день по курсу ЦБ. Прибыль, полученную за счет разницы курса валют, в доход засчитывать не будут. При вычислении дохода налоговая служба будет суммировать все вклады гражданина.

Также из-под действия налога выведены рублевые вклады и остатки на рублевых счетах, процентная ставка по которым в течение налогового периода не превышает один процент, а также по счетам эскроу.

Вне зависимости от суммы 13-процентным налогом обложат доход по облигациям федерального займа (ОФЗ), государственным ценным бумагам стран — участниц Союзного государства (России и Белоруссии), региональным и муниципальным облигациям, а также купонный доход по долговым корпоративным бумагам российских эмитентов в рублях, если они выпущены после 1 января 2017 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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