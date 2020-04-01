Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, его целью — в создание «предсказуемых и благоприятных условий» для инвестиционных проектов, а также для ведения бизнеса.

Закон будет действовать в отношении компаний, которые заключили с государством соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Для них не будут меняться налоговые условия, а также условия использования земли на срок от шести до 20 лет.

Договоры будут заключаться с теми компаниями, которые выдерживают определенные условия. Прежде всего это объем инвестиций. Для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта это не менее 250 млн рублей, для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства — не менее 500 млн рублей, для новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства — не менее 1,5 млрд рублей — и не менее 5 млрд рублей — для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики.

Порядок заключения СЗПК, объем возмещения затрат на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным на эти цели, будет устанавливать правительство.