Путин признал переговоры с ОПЕК и США по ценам на нефть

Вадим Карасев

Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин признал, что проводит переговоры по поводу снижения цен на нефть как с ОПЕК, так и с США, поскольку ситуация в отрасли его беспокоит, передает РИА Новости.

По словам Путина, у американцев тоже начались проблемы, так как рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется в районе 40 долларов за баррель и цены в два раза ниже, как сейчас, для экономики США являются тяжелым испытанием.

«Мы обсуждаем это с коллегами и здесь, внутри страны, и на международном уровне с нашими партнерами в ОПЕК, и совсем недавно я обсуждал этот вопрос с президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом]», — сказал российский лидер.

Ранее 1 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия и Саудовская Аравия, которая является лидером ОПЕК, не ведут диалога по нефти, и у Путина нет запланированных телефонных переговоров с королем или наследным принцем Саудовской Аравии.

До этого Трамп пообещал, что США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из сложившейся ситуации, чтобы вернуть нефтяные котировки на уровень, выгодный производителям.