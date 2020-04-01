Путин рассказал о риске ценового всплеска на рынке нефти

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин заявил, что на рынке нефти неизбежен сильный ценовой всплеск в том случае, если отрасль будет недофинансирована, а работа по новым месторождениям прекращена.

Об этом российский президент сказал в среду на совещании с правительством, сообщает РИА Новости.

"Это всех беспокоит, должно беспокоить и потребителей, потому что если отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям, то тогда всплеск, очень сильный ценовой всплеск на рынке неизбежен, это тоже никому не нужно", – заявил Путин.

сообщало, что цена на нефть марки Brent преодолела минимум с 2003 года.