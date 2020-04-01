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Путин ратифицировал договор с Зимбабве о выдаче преступников

Путин ратифицировал договор с Зимбабве о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин ратифицировал договор между РФ и Зимбабве о выдаче преступников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор был подписан в Москве для укрепления международно-правовой базы российско-зимбабвийского сотрудничества по вопросам выдачи.

Согласно договору, каждая сторона обязуется выдавать по запросу другой стороне лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу. При этом под преступлениями понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих сторон являются уголовно наказуемыми и за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.


Договором также определяются условия, при которых осуществляется выдача лиц, совершивших преступления, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о выдаче, а также порядок их исполнения.

# Политика
По материалам: ria.ru

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