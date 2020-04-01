Путин стал воздерживаться от приветственных рукопожатий из-за коронавируса

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, какие меры предпринимает Владимир Путин для того, чтобы случайно не заразиться коронавирусной инфекцией COVID19.

Прежде всего, Владимир Путин начал соблюдать социальную дистанцию по отношению к другим и временно отказался от приветственных рукопожатий.

«Сейчас, естественно, все стали придерживаться увеличенной социальной дистанции. Все стараются это делать", - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря, российский президент в сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавируса, предпочитает вести работу дистанционно, используя современные средства связи.

«Говорю вам за президента. Президент предпочитает эти дни делать все дистанционно, онлайн, также предпочитает для этих телеконференций использовать защищенные каналы связи», - пояснил Песков

Сам Песков также старается использовать формат ежедневных телефонных брифингов для представителей СМИ. Впрочем, для него это вполне привычный формат.

«Мы общаемся дистанционно, я это делаю из своего офиса», - уточнил пресс-секретарь.

Говоря о том, какие меры были в связи с тем, что стало известно о заражении коронавирусом главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, Песков сказал, что все, кто вместе с президентом был в больнице, ежедневно тестируются на COVID19.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и другие представители власти, в том числе, мэр Москвы Сергей Песков и Дмитрий Песков, 24 марта посещали данную больницу, где и общались с главврачом.