Путин упростил оформление экспорта российских нефтепродуктов в Армению

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протокол к межправительственному соглашению между РФ и Арменией о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов, соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Протокол, подписанный в Москве в октябре 2019 года, упрощает оформление экспорта российских нефтепродуктов в Армению. Для этого он отменяет временное периодическое таможенное декларирование при вывозе из России в Армению автомобильного бензина с октановым числом менее 95, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, нефтяного жидкого парафина.

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 марта и одобрен Советом Федерации 25 марта.