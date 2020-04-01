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Путин включил Медведева в комиссию по ВТС

Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым включил заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в состав Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами ... изменение, включив в него Медведева Д.А. - заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания -1 апреля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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