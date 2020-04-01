Раскрыты подробности лечения зараженного коронавирусом Лещенко

Вадим Карасев

Лев ЛещенкоФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Врачи оценивают состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко как средней тяжести. Подробности о лечении певца раскрыл Telegram-канал Mash во вторник, 31 марта.

Отмечается, что артист идет на поправку, ему перестали проводить кислородную терапию и перевели в палату к супруге, у которой тоже диагностирован коронавирус. Лещенко принимает жаропонижающее, антикоагулянты (средства, препятствующие образованию тромбов). Его не выпускают из больничной палаты.

27 марта главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что Лещенко заражен коронавирусом. Народный артист и его жена попали в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта.