Режим «все в масках» и ограничение количества людей на улице: у Зеленского заговорили об ужесточении карантина

Лидия Мартынова

В Украине, где Кабмин до 24 апреля ввел режим чрезвычайной ситуации, хотят ужесточить правила карантина.

Так, на совещании под руководством президента Владимира Зеленского рассматривали вероятность введения в стране режима «все в масках» с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей, находящихся на улице. В частности, такими мерами хотят предотвратить распространение коронавируса во время Пасхальных праздников, на которые ожидается пик заболеваемости.

Также сообщается, что власти обсудили с телеканалами трансляцию пасхальных богослужений. Пока лишь три телеканала не дали ответ, но переговоры с ними продолжаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава МВД Арсен Аваков предположил, что Украина может вернутся к нормальной жизни не ранее 15 мая.