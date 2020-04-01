Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Rockstar жертвует 5% дохода GTA Online и Red Dead Online пострадавшим от коронавируса

Rockstar жертвует 5% дохода GTA Online и Red Dead Online пострадавшим от коронавируса
Rockstar Games объявила, что будет жертвовать 5% дохода от внутриигровых покупок в GTA Online и Red Dead Online пострадавшим от коронавируса. Акция пройдёт с 1 апреля и до конца мая.

В компании отмечают, что напрямую и через некоторые организации деньги пойдут на помощь различным сообществам, которые полагаются на государственную поддержку, и малому бизнесу, который закрывается в эти трудные времена.

Судя по всему, Rockstar намерена поддерживать пострадавших от коронавируса как в Северной Америке, Великобритании и Индии, где находятся её студии, так и в других регионах.
Ранее на борьбу с коронавирусом уже пожертвовали деньги такие игровые компании, как CD Projekt RED (950 тысяч долларов) и Riot Games (1,5 млн долларов), а Twitch удалось собрать почти 2,77 млн долларов.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Отар Кушанашвили вспомнил, как его избили из-за конфликта с Аллой Пугачевой
Отар Кушанашвили вспомнил, как его избили из-за конфликта с Аллой
«Проблему нужно решать»: Олдрих Грунд об экстрадиции добровольцев Россией
«Проблему нужно решать»: Олдрих Грунд об экстрадиции добровольцев
В ДНР выявили второй случай заражения коронавирусом
В ДНР выявили второй случай заражения коронавирусом
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
Путин рассказал о риске ценового всплеска на рынке нефти
Путин рассказал о риске ценового всплеска на рынке нефти
Создатель «Дома-2» рассказал Собчак о предательстве ТНТ
Создатель «Дома-2» рассказал Собчак о предательстве ТНТ
"Я зарабатывала эскортом": Дана Борисова вспомнила, как продавала тело из-за наркомании
"Я зарабатывала эскортом": Дана Борисова вспомнила, как продавала
Путин обложил налогом банковские вклады
Путин обложил налогом банковские вклады
Число смертей от коронавируса в Италии превысило 13 тысяч
Число смертей от коронавируса в Италии превысило 13 тысяч
Путин ввел штрафы за нарушение карантина
Путин ввел штрафы за нарушение карантина
Начальница «превратилась» в картошку во время деловой встречи
Начальница «превратилась» в картошку во время деловой встречи
Испытание вакцины от коронавируса на добровольцах хотят начать 29 июня
Испытание вакцины от коронавируса на добровольцах хотят начать 29 июня

Топ на сегодня

У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
«Евротройка» пошла поперёк США: Иран получил партию медицинского груза
«Евротройка» пошла поперёк США: Иран получил партию медицинского груза
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей

Еще по теме

GTA V получит новые сюжетные дополнения от Rockstar
Новая видеоигра от компании Rockstar установила рекорд по продажам
Английское СМИ пожертвует миллион фунтов за утечку Red Dead Redemption 2
Rockstar разработает новые сюжетные дополнения для GTA V