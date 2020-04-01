Rockstar жертвует 5% дохода GTA Online и Red Dead Online пострадавшим от коронавируса

Лидия Мартынова

Rockstar Games объявила, что будет жертвовать 5% дохода от внутриигровых покупок в GTA Online и Red Dead Online пострадавшим от коронавируса. Акция пройдёт с 1 апреля и до конца мая.В компании отмечают, что напрямую и через некоторые организации деньги пойдут на помощь различным сообществам, которые полагаются на государственную поддержку, и малому бизнесу, который закрывается в эти трудные времена.Судя по всему, Rockstar намерена поддерживать пострадавших от коронавируса как в Северной Америке, Великобритании и Индии, где находятся её студии, так и в других регионах.Ранее на борьбу с коронавирусом уже пожертвовали деньги такие игровые компании, как CD Projekt RED (950 тысяч долларов) и Riot Games (1,5 млн долларов), а Twitch удалось собрать почти 2,77 млн долларов.