Роспотребнадзор настаивает на соблюдении социальной дистанции в общественных местах

Вадим Карасев

Роспотребнадзор распорядился ввести в регионах меры по соблюдению социальной дистанции в общественных местах, в целях снижения распростроняемости коронавируса.

Соответствующее распоряжение подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой и опубликовано на сайте ведомства.

В нем указано, что граждане должны соблюдать дистанцию с расстоянием 1 метр друг от друга в общественных местах (например, в аптеках, магазинах или общественном транспорте). Данная рекомендация не распространяется на проезд в такси.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования, то есть, с 1 апреля.

До данного распоряжения, многие регионы устанавливали свои пределы безопасных расстояний нахождения друг от друга. В большинстве регионах говорилось о 1,5 метрах, теперь по всей России установлена единая норма нахождения людей друг от друга.