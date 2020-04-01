Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Роспотребнадзор определил перечень тех, кого проверят на COVID-19

Роспотребнадзор определил перечень тех, кого проверят на COVID-19

Роспотребнадзор определил перечень тех, кого проверят на COVID-19
Роспотребнадзор в связи с распространением COVID-19 определил категории граждан РФ для обязательного тестирования, в их число вошли находящиеся в учреждениях ФСИН и домах-интернатах, если у них имеются признаки респираторных заболеваний, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора - главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 следующих категорий: вернувшихся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний; контактировавших с больными COVID-2019; с диагнозом "внебольничная пневмония"; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания", - говорится в постановлении.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Божена Рынска призналась, что не справляется с жизнью матери-одиночки: "Мне нужно крепкое мужское плечо"
Божена Рынска призналась, что не справляется с жизнью
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Роспотребнадзор определил перечень тех, кого проверят на COVID-19
Роспотребнадзор определил перечень тех, кого проверят на COVID-19
Начальник Генштаба ВС Израиля самоизолировался: подозрение на коронавирус
Начальник Генштаба ВС Израиля самоизолировался: подозрение
Стилист Меган Маркл раскрыл секрет ее фирменной прически
Стилист Меган Маркл раскрыл секрет ее фирменной прически
Два развода и борьба с раком. Главные испытания Владимира Познера
Два развода и борьба с раком. Главные испытания Владимира Познера
Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 111
Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 111
Википедия пополнилась информацией о достопримечательностях России и мира
Википедия пополнилась информацией о достопримечательностях России
На американских рынках произошел рекордный обвал
На американских рынках произошел рекордный обвал
Сербский экономист рассказал, когда станет ясен ущерб от коронавируса
Сербский экономист рассказал, когда станет ясен ущерб от коронавируса
Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом авианосца
Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом
Британские художники предложили идеи занятий на карантине
Британские художники предложили идеи занятий на карантине

Топ на сегодня

«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения страны
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения

Еще по теме

Роспотребнадзор отметил важность индивидуальных мер против COVID-19
"Братья по оружию": РФ и КНР обсудили совместную борьбу с COVID-19
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
В России выявлены еще 6 зараженных Covid-19: всего заболели 34 человека