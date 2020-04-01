Роспотребнадзор определил перечень тех, кого проверят на COVID-19

Влада Некрасова

Роспотребнадзор в связи с распространением COVID-19 определил категории граждан РФ для обязательного тестирования, в их число вошли находящиеся в учреждениях ФСИН и домах-интернатах, если у них имеются признаки респираторных заболеваний, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора - главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 следующих категорий: вернувшихся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний; контактировавших с больными COVID-2019; с диагнозом "внебольничная пневмония"; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания", - говорится в постановлении.