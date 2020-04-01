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Россия отправляет в США гумпомощь для борьбы с коронавирусом

Россия отправляет в США гумпомощь для борьбы с коронавирусом

Россия отправит в США гуманитарную помощь в виде медицинской техники и средств защиты в качестве гуманитарной помощи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова, об этой помощи шла речь в состоявшемся ранее телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты», — сказал Песков.

Он добавил, что предлагая американским коллегам помощь, президент Путин исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Дональд Трамп заявлял, что Россия направила в Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Россия прислала очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием. Это очень мило», — сказал он.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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