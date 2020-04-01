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Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции

Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляцииФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Член комитета Госдумы по охране здоровья и заслуженный врач Татарстана Борис Менделевич объяснил россиянам отличие карантина от самоизоляции. Его слова передает ТАСС.

Как пояснил Менделевич, карантин применяется только к уже инфицированным людям или тем, в отношении кого есть подозрение на инфекцию. Кроме того, в России карантин действует относительно всех прибывших из-за границы начиная с 18 марта, напомнил он.

В свою очередь, самоизоляция отличается от карантина более мягкими мерами. При таком режиме максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой, объяснил специалист.

Менделевич выразил уверенность в том, что режим самоизоляции поможет снизить темпы распространения коронавируса. «Однако следует помнить, что если критический порог будет превышен, то в стране могут быть введены и карантинные меры», — предупредил врач.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Кроме того, уголовная ответственность была введена за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе и о коронавирусе.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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