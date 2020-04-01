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Россияне объяснили разногласия с коллегами несовместимостью знаков зодиака

Россияне объяснили разногласия с коллегами несовместимостью знаков зодиакаФото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил как россияне относятся к гороскопам и верят ли они, что знаки зодиака могут влиять на рабочий процесс. Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство участников опроса (79 процентов) признались, что никогда не обращались к людям, называющим себя магами или экстрасенсами, для решения рабочих вопросов. 18 процентов просили помощи у «высших сил» один или несколько раз, а еще три процента делают это регулярно. Почти четверть (23 процента) россиян уверены, что разногласия с коллегой по работе объясняются несовместимостью знаков зодиака.

Многие обращают внимание на знак зодиака начальника. Лучшими руководителями считают Козерогов: за них проголосовали 15 процентов респондентов, также в топе предпочтений оказались Львы, Овны и Тельцы. При этом большинство участников исследования (37 процентов) указали, что лучшим начальником будет тот, кто не верит в астрологию.

Что касается астрологических явлений, то четверть респондентов признались, что сильнее всего на их жизнь и работу влияет високосный год. «Каждый шестой участник опроса верит в особое влияние на жизнь различных фаз Луны (новолуния и суперлуния). Только девять процентов респондентов отметили воздействие ретроградного Меркурия», — говорится в исследовании. Меньше всего россияне ощущают на себе воздействие парадов планет и затмений.

Опрос проводился в марте 2020 года на территории всей страны, в нем приняли участие 2,5 тысячи человек старше 18 лет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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