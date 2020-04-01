Российские ученые разработали средство, убивающее коронавирус

Вадим Карасев

Эффективное средство, уничтожающее бактерии, грибки и вирусы, обнаружили российские ученые из Сколково. Они выяснили, что вода, обработанная холодной плазмой, может стать смертельным оружием против коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщают «Известия», жидкость, получившая название «Мегнарил», разрушает белки. После высыхания она не оставляет следов на обработанной поверхности.

При поступлении в воду холодной плазмы – газа из заряженных и незаряженных частиц – атомы теряют часть электронов, после чего они уже не могут соединиться в молекулу H2O. Появившиеся новые формы кислорода и водорода повреждают клетки вирусов. Кроме этого, на вирусы воздействует хлорноватистая кислота из «Мегнарила».

Специалисты считают, что «Мегнарил» можно использовать для обработки масок и различных поверхностей, а также просто распылять в воздухе. Жидкость безопасна для человека, а стоимость ее производства очень низкая – 100 рублей за 1000 литров.