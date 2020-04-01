Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавирусаФото: Marco Alpozzi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».

Так, в городе Громо известны несколько случаев, когда люди, болеющие COVID-19 в легкой форме, просто засыпали и не просыпались. В одном из пансионатов за последние сутки зафиксировано не менее пяти таких случаев.

Кроме того, сообщается, что итальянские медики поблагодарили российских коллег за помощь.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 106 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий в мире.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от коронавируса
Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794
К вновь извинившемуся Гуфу приехала полиция из-за жестокого видео с собаками
К вновь извинившемуся Гуфу приехала полиция из-за жестокого видео с
Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции
Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции
«Сколково» просит проверить эффективность «Магнарила» против Covid-19
«Сколково» просит проверить эффективность «Магнарила» против Covid-19
Россияне объяснили разногласия с коллегами несовместимостью знаков зодиака
Россияне объяснили разногласия с коллегами несовместимостью знаков
В МАЦ из-за коронавируса проводят усиленную дезинфекцию вертолетов
В МАЦ из-за коронавируса проводят усиленную дезинфекцию вертолетов
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от
Отар Кушанашвили вспомнил, как его избили из-за конфликта с Аллой Пугачевой
Отар Кушанашвили вспомнил, как его избили из-за конфликта с Аллой
«Проблему нужно решать»: Олдрих Грунд об экстрадиции добровольцев Россией
«Проблему нужно решать»: Олдрих Грунд об экстрадиции добровольцев
В ДНР выявили второй случай заражения коронавирусом
В ДНР выявили второй случай заражения коронавирусом

Топ на сегодня

У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке
«Евротройка» пошла поперёк США: Иран получил партию медицинского груза
«Евротройка» пошла поперёк США: Иран получил партию медицинского груза
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%

Еще по теме

Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии
Последний российский военный самолет приземлился в Италии
Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского сенатора
В Италию прибыл второй российский самолет с вирусологами и оборудованием