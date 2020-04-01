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Российский самолет вылетел в США на помощь в борьбе с коронавирусом

Российский самолет вылетел в США на помощь в борьбе с коронавирусомФото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российский военный самолет с медицинскими масками и оборудованием вылетел в США на помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский.

Накануне, 31 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации Москва предложила Вашингтону помощь в виде медицинской техники и средств защиты. По его словам, глава государства Владимир Путин, предлагая помощь, исходил из того, что, когда американские компании нарастят производство медоборудования, они тоже помогут в случае необходимости.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 188 тысяч. Всего зарегистрировано 3 873 летальных исхода. Причем, за последние сутки жертвами инфекции стали свыше 800 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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