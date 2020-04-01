Ростовскую область освободили от погашения кредита на 2020 год

Вадим Карасев

Спикер Заксобрания Дона Александр Ищенко сообщил о том, что Ростовскую область освободили от погашения бюджетного кредита в этом году. Такая же мера распространится и на остальные регионы, - сообщает РБК, и позволит им сэкономить порядка 78 миллионов.

Ищенко также сообщил, что ряд законов, которые приняты уже на высшем уровне помогут обычным гражданам и предпринимателям пережить сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса.

“В этих сложных условиях важно то, что те меры, которые предложил Владимир Путин, очень быстро получили законодательное закрепление на федеральном уровне”.

Он отметил, что в настоящее время скорость принятия решений и действий позволяют выиграть драгоценное время.