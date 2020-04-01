Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ростовскую область освободили от погашения кредита на 2020 год

Ростовскую область освободили от погашения кредита на 2020 год

Спикер Заксобрания Дона Александр Ищенко сообщил о том, что Ростовскую область освободили от погашения бюджетного кредита в этом году. Такая же мера распространится и на остальные регионы, - сообщает РБК, и позволит им сэкономить порядка 78 миллионов. 

Ищенко также сообщил, что ряд законов, которые приняты уже на высшем уровне помогут обычным гражданам и предпринимателям пережить сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса. 

“В этих сложных условиях важно то, что те меры, которые предложил Владимир Путин, очень быстро получили законодательное закрепление на федеральном уровне”. 

 Он отметил, что в настоящее время скорость принятия решений и действий позволяют выиграть драгоценное время. 

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Божена Рынска призналась, что не справляется с жизнью матери-одиночки: "Мне нужно крепкое мужское плечо"
Божена Рынска призналась, что не справляется с жизнью
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Роспотребнадзор определил перечень тех, кого проверят на COVID-19
Роспотребнадзор определил перечень тех, кого проверят на COVID-19
Начальник Генштаба ВС Израиля самоизолировался: подозрение на коронавирус
Начальник Генштаба ВС Израиля самоизолировался: подозрение
Стилист Меган Маркл раскрыл секрет ее фирменной прически
Стилист Меган Маркл раскрыл секрет ее фирменной прически
Два развода и борьба с раком. Главные испытания Владимира Познера
Два развода и борьба с раком. Главные испытания Владимира Познера
Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 111
Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 111
Википедия пополнилась информацией о достопримечательностях России и мира
Википедия пополнилась информацией о достопримечательностях России
На американских рынках произошел рекордный обвал
На американских рынках произошел рекордный обвал
Сербский экономист рассказал, когда станет ясен ущерб от коронавируса
Сербский экономист рассказал, когда станет ясен ущерб от коронавируса
Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом авианосца
Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом
Британские художники предложили идеи занятий на карантине
Британские художники предложили идеи занятий на карантине

Топ на сегодня

«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения страны
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения

Еще по теме

В Ростовскую область поступили 24 новые машины скорой помощи
В ФСБ рассказали о существующих рисках диверсий в Крыму
ЦБ предложил изменить правила погашения ипотеки
На Ростовскую область надвигается снег и гололед