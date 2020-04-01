Ростуризм: Почти все наши организованные туристы вернулись в Россию

Влада Некрасова

К настоящему времени подавляющее большинство российских туристов, находившихся за рубежом по линии туроператоров, вернулись на территорию Российской Федерации. Однако за рубежом еще остается большое количество «самостоятельных путешественников» из России. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщила пресс-служба Ростуризма.

«За минувшие две недели в страну вернулось около 160 тыс. организованных туристов из 43 стран мира», — говорится в сообщении.

На сегодня за границей остаются 109 российских организованных туристов. Часть из них ожидает вылета из стран, с которыми ограничено авиасообщение, 32 человека все еще находятся в круизах. Большинство организованных туристов вернулись из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, а также из Турции.

Кроме того, за границей еще остаются российские самостоятельные путешественники. Их возвращением занимается Росавиация и МИД России при участии Ростуризма.

«Мы выполнили свои обязательства по возвращению в кратчайшие сроки на родину туристов, которые пользуются услугами туроператоров. Совместно с Росавиацией и МИД России мы также помогаем самостоятельным туристам вернуться домой из дальних и труднодоступных направлений. В частности, сегодня самолет авиакомпании Azur Air вылетел за россиянами, которые находятся в Бразилии и Перу. В связи с этим, я хочу выразить слова благодарности туроператорам, авиакомпаниям и экипажам воздушных судов за их профессионализм», — отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение россиян из-за рубежа, на 1 апреля запланированы рейсы из Индии, Туниса, Таиланда, всего 6 рейсов. Из них 4 рейса в региональные международные аэропорты — Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Иркутск. «Аэрофлот» намерен продолжать для вывоза россиян рейсы из Брюсселя, Парижа, Дублина, Рима, Амстердама и других городов.

С 31 марта российские граждане могут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.