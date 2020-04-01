Сербский экономист рассказал, когда станет ясен ущерб от коронавируса

Анастасия Иванова

Размеры экономического ущерба от пандемии коронавируса станут ясны не раньше конца 2020 года, нынешние прогнозы не могут отражать картины из-за затягивающегося кризиса, заявил РИА Новости член Фискального совета Сербии, доктор экономических наук Владимир Вучкович.

Власти Сербии сообщили, что из-за пандемии коронавируса направят на поддержку экономики 5,1 миллиарда евро, что составляет половину годового бюджета страны и 11% ВВП. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович заявила в конце марта, что ущерб транспортной отрасли Сербии составит до конца года 600 миллионов евро. Министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич оценил ожидаемые потери туристического сектора страны в 250 миллионов евро.

"Речь идет, прежде всего о недоборе налогов, доходы бюджета упадут драматично, посмотрим, какова будет ситуация с бюджетными расходами. Некоторые категории расходов сейчас неизбежно растут, в первую очередь здравоохранение. Но произойдет и некоторое снижение расходов, например, в сфере инвестиций и госзакупок", - сказал Вучкович.

Единственными работающими сферами бизнеса он назвал розничную торговлю, а также производство и продажу медицинских средств и медикаментов. Вучкович, который много лет является главредом журнала "Макроэкономический анализ и тенденции", особо подчеркнул, что пока еще очень рано давать какие-либо прогнозы.