Сербский экономист рассказал, когда станет ясен ущерб от коронавируса
Власти Сербии сообщили, что из-за пандемии коронавируса направят на поддержку экономики 5,1 миллиарда евро, что составляет половину годового бюджета страны и 11% ВВП. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович заявила в конце марта, что ущерб транспортной отрасли Сербии составит до конца года 600 миллионов евро. Министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич оценил ожидаемые потери туристического сектора страны в 250 миллионов евро.
"Речь идет, прежде всего о недоборе налогов, доходы бюджета упадут драматично, посмотрим, какова будет ситуация с бюджетными расходами. Некоторые категории расходов сейчас неизбежно растут, в первую очередь здравоохранение. Но произойдет и некоторое снижение расходов, например, в сфере инвестиций и госзакупок", - сказал Вучкович.
Единственными работающими сферами бизнеса он назвал розничную торговлю, а также производство и продажу медицинских средств и медикаментов. Вучкович, который много лет является главредом журнала "Макроэкономический анализ и тенденции", особо подчеркнул, что пока еще очень рано давать какие-либо прогнозы.