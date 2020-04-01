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Шнуров в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью»

Шнуров в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью»Сергей ШнуровФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворения, посвященные ужесточению налога на вклады и финансовой поддержке властей медицины, частного бизнеса и населения. Свои произведения артист опубликовал в Instagram.

В то время, как в мире снижали налоги,
У нас помогали лишь близким немногим.
Отменят налоги? Об этом ни строчки,
Чего-то болтали про как бы отсрочки.

Музыкант высмеял ужесточение налога на доход по банковским вкладам.

Не сняли с тебя предпоследнее платье ж?
Не завтра, а после придешь и заплатишь.
Народ наш, спасибо властям, закален.
А если, не дай бог, скопил миллион
Какой-нибудь дурень — то по недогляду
Начальства. Так ему вместо яду
Придумали новый налог. Типа неча
Держать на счету бабки, душу калеча!

Шнуров подчеркнул, что русский народ привык «отдавать излишки» властям, и потому все вытерпит.

Тринадцать процентиков — вынь и полож!
Гуманно отрежет налоговый нож.
Стоим голышом на любви мировой.
Излишки сдавать — это нам не впервой.

Во втором стихотворении исполнитель процитировал опубликованный на сайте радиостанции «Эхо Москвы» отрывок из блога основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, в котором политик рассказывает о том, что Россия выделила на медицину, помощь частному бизнесу и населению только 0,3 процента от своего ВВП. Музыкант высмеял поддержку населения «российской знатью».

А мимо мерс летит купе,
Стоит ваш старый ВАЗ,
Ноль три процента ВВП,
Так ценят они вас.
Пока такая знать
В стране российской есть.
Вот, все что нужно знать,
Когда захочешь есть.

В марте сообщалось, что Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». В том же месяце музыкант высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про блогера Алексея Навального и посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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