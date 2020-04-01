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«Сколково» просит проверить эффективность «Магнарила» против Covid-19

«Сколково» просит проверить эффективность «Магнарила» против Covid-19

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович направил руководителям Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИИ Дезинфектологии письма с просьбой оказать содействие в проведении испытаний антивирусных свойств дезинфицирующей жидкости «Магнарил», разработанной резидентом «Сколково».

«Направляю вам информацию о проекте и прошу оказать содействие в проведении испытаний трех различных образцов жидкости на наличие антивирусного эффекта для SARS-CoV-2 и других вирусов (на ваше усмотрение) при дезинфекции поверхностей и предметов», — говорится с письме генеральному директору ГНЦ ВБ «Вектор» Ринату Максютову.

Проект по производству дезинфицирующей жидкости «Магнарил» из водопроводной воды путем обработки холодной плазмой и магнитной обработки одобрила экспертная коллегия «Сколково». По информации руководителя разработки Дмитрия Балаболина, действие «Магнарила» успешно тестировалось на бактериях. Сведения об антивирусных свойствах аналогичных по способу действия составов с холодной плазмой исследовались только иностранными учеными, в 2018 году были получены положительные результаты. Однако разработок технологического оборудования для производства антисептика на базе холодной плазмы за рубежом не было.

«Впервые лабораторная установка для производства антисептика была сделана нашей командой, на которой трестировалось только его антибактериальное действие. Нам известно об антивирусном действии антисептика на базе холодной плазмы по положительным исследованиям зарубежных коллег в отношении других видов вирусов, а действие против коронавируса требуется проверить в ГНЦ ВБ «Вектор», — приводит его слова пресс-служба «Сколково».

Жидкость «Магнарил» обладает электрическим зарядом, достаточным для разрушения белковых оболочек различных органических структур. В ней содержатся ионы натрия, кислорода, водорода, хлора в атомарном или слабо связном состоянии.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня в СМИ появилась информация о том, что обработанная холодной плазмой вода, которой ученые дали название «Мегнарил», может стать эффективным средством против бактерий, грибков и вирусов. К такому выводу пришли ученые из московского инновационного центра «Сколково». По их словам, новое средство может стать «смертельным оружием даже против коронавируса SARS-CoV-2».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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