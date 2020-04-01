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Следить за ростовчанами будут тщательнее: увеличено число полицейских патрулей

Следить за ростовчанами будут тщательнее: увеличено число полицейских патрулей

В Ростовской области количество полицейских патрулей возрастет. Это связано с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Помимо полицейских, привлекать к патрулированию улиц региона будут Росгвардию, военнослужащих, казаков-дружинников и представителей добровольных народных дружин. Об этом сообщается на Официальном портале Правительства Ростовской области.

Основной задачей, поставленной перед патрулем, является информирование граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции и карантина, а также контроль за порядком в области и предотвращение развития криминогенной обстановки.

, - пояснил ситуацию заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

По громкоговорителям граждан оповещают о необходимости оставаться дома и не выходить на улицу без надобности. Сотрудники ГИБДД проводят беседы с автомобилистами, рекомендуют уменьшить количество поездок или вовсе отказаться от них.

В случае обнаружения нарушителей режима самоизоляции, патрульные проводят разъяснительные беседы с гражданами и настоятельно рекомендуют вернуться домой.

Также проводятся проверки рабочих мест ростовчан, недавно вернувшихся из других стран. Если выявляются лица, не соблюдающие предписанный карантин, то не только они привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ, но и их работодатели.

Особое внимание дружинники уделяют людям пожилого возраста. Они проводят с ними беседы, рассказывают об эпидемиологической обстановке, поясняют почему необходимо оставаться дома и минимизировать контакты с окружающими.

Выявленные нарушения протоколируются и направляются для дальнейшего разбирательства в органы Роспотребнадзора по Ростовской области.

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По материалам: u-f.ru

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