СМИ: страны Парижского клуба простят Сомали 67% ее внешнего долга

Лидия Мартынова

Страны Парижского клуба приняли решение простить Сомали 67 процентов внешнего долга страны, что составляет около 1,4 миллиарда долларов США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"У нас были очень продуктивные обсуждения с Парижским клубом, и мы приветствуем их поддержку в вопросе освобождения Сомали от значительной суммы долга перед ними", - заявил министр финансов Сомали Абдирахман Бейле агентству Рейтер.

Теперь, как отмечает агентство, правительство Сомали будет проводить отдельные двусторонние обсуждения с кредиторами.

Парижский клуб - неофициальная межправительственная организация развитых стран, предоставляющих кредиты другим государствам. В настоящее время основной целью клуба является реструктуризация внешней задолженности развивающихся стран. В настоящее время в Парижский клуб входят 20 государств, в том числе Россия.