СМИ: страны Парижского клуба простят Сомали 67% ее внешнего долга
"У нас были очень продуктивные обсуждения с Парижским клубом, и мы приветствуем их поддержку в вопросе освобождения Сомали от значительной суммы долга перед ними", - заявил министр финансов Сомали Абдирахман Бейле агентству Рейтер.
Теперь, как отмечает агентство, правительство Сомали будет проводить отдельные двусторонние обсуждения с кредиторами.
Парижский клуб - неофициальная межправительственная организация развитых стран, предоставляющих кредиты другим государствам. В настоящее время основной целью клуба является реструктуризация внешней задолженности развивающихся стран. В настоящее время в Парижский клуб входят 20 государств, в том числе Россия.