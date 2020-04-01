Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: страны Парижского клуба простят Сомали 67% ее внешнего долга

СМИ: страны Парижского клуба простят Сомали 67% ее внешнего долга
Страны Парижского клуба приняли решение простить Сомали 67 процентов внешнего долга страны, что составляет около 1,4 миллиарда долларов США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"У нас были очень продуктивные обсуждения с Парижским клубом, и мы приветствуем их поддержку в вопросе освобождения Сомали от значительной суммы долга перед ними", - заявил министр финансов Сомали Абдирахман Бейле агентству Рейтер.

Теперь, как отмечает агентство, правительство Сомали будет проводить отдельные двусторонние обсуждения с кредиторами.


Парижский клуб - неофициальная межправительственная организация развитых стран, предоставляющих кредиты другим государствам. В настоящее время основной целью клуба является реструктуризация внешней задолженности развивающихся стран. В настоящее время в Парижский клуб входят 20 государств, в том числе Россия.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Адвокат предупредила о всплеске в России жалоб на насилие после карантина
Адвокат предупредила о всплеске в России жалоб на насилие после
СМИ: страны Парижского клуба простят Сомали 67% ее внешнего долга
СМИ: страны Парижского клуба простят Сомали 67% ее внешнего долга
Трамп рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией
Трамп рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией
Чистка дома: выметаем прочь болезни, неудачи и сплетни
Чистка дома: выметаем прочь болезни, неудачи и сплетни
"Газпром" будет поставлять газ в Европу дешевле, чем в Россию
"Газпром" будет поставлять газ в Европу дешевле, чем в Россию
Певица Жасмин переболела коронавирусом
Певица Жасмин переболела коронавирусом
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке
Россия отправляет в США гумпомощь для борьбы с коронавирусом
Россия отправляет в США гумпомощь для борьбы с коронавирусом
Стало известно о смерти еще пяти пациентов с коронавирусом в Москве
Стало известно о смерти еще пяти пациентов с коронавирусом в Москве
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей
Сотрудника Совфеда Петра Кучеренко назначили замминистра науки
Сотрудника Совфеда Петра Кучеренко назначили замминистра науки
Для изолированных россиян придумали флешмоб
Для изолированных россиян придумали флешмоб

Топ на сегодня

«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения
Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства

Еще по теме

Число погибших в столице Сомали возросло до 276 человек
Парламент Киргизии одобрил списание долга республики перед Россией
Сомали заявила о желании привлечь российские инвестиции
Около резиденции президента Сомали в Могадишо прогремел взрыв