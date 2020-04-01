Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Около 4 млн россиян с 1 апреля будут получать повышенные пенсии, которые проиндексированы на 6,1%. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруда, расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года.
Одновременно будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военных, проходивших службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие.
Как отмечает РБК, средний размер социальной пенсии составит 9,85 тыс. руб. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам увеличится до 14,5 тыс. руб. Благодаря индексации размер социальной пенсии инвалидам с детства первой группы вырастет до 14,6 тыс. руб.