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Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%

Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%

Около 4 млн россиян с 1 апреля будут получать повышенные пенсии, которые проиндексированы на 6,1%. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруда, расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года.

«Индексация позволит повысить пенсии почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,3 миллиона являются получателями социальных пенсий», — сказали в министерстве.

Одновременно будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военных, проходивших службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие.

Как отмечает РБК, средний размер социальной пенсии составит 9,85 тыс. руб. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам увеличится до 14,5 тыс. руб. Благодаря индексации размер социальной пенсии инвалидам с детства первой группы вырастет до 14,6 тыс. руб.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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