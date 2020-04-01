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Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.

Вместе с социальными власти также повысили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф и других категорий граждан.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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