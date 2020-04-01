Состояние экономики Тамбовской области отслеживает ситуационный центр

Влада Некрасова

В Тамбовской области создан ситуационный центр, который обеспечивает устойчивое экономическое развитие региона в условиях пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Ситуационный центр создан по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Ежедневно сюда поступает информация от органов исполнительной власти области, которые в тесном контакте с бизнесом реализуют мероприятия по обеспечению нормальной работы всех сфер жизнедеятельности.