Сотрудники «Связного» застраховались от коронавируса на 1 млн рублей каждый

Алексей Вольцев

Около 15 тысяч сотрудников розничной сети компании «Связной» застрахованы на случай выявления заболевания коронавирусной инфекцией. Страховая сумма на каждого застрахованного составляет 1 млн рублей.

«В условиях распространения заболевания руководство компании ежедневно анализирует и принимает решения, как обеспечить безопасность сотрудников, сохраняя при этом работоспособность компании», — пояснил вице-президент по персоналу компании «Связной» Кирилл Попов.

Как сообщили в пресс-службе группы «АльфаСтрахование», страховая защита по новой программе корпоративного страхования «АнтиВирус» распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение действия договора. При подтверждении диагноза компенсация составляет 20 тысяч рублей, максимальная выплата — до 1 млн рублей. Срок действия полиса — один год.