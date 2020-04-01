Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Сотрудники «Связного» застраховались от коронавируса на 1 млн рублей каждый

Сотрудники «Связного» застраховались от коронавируса на 1 млн рублей каждый

Сотрудники «Связного» застраховались от коронавируса на 1 млн рублей каждый

Около 15 тысяч сотрудников розничной сети компании «Связной» застрахованы на случай выявления заболевания коронавирусной инфекцией. Страховая сумма на каждого застрахованного составляет 1 млн рублей.

«В условиях распространения заболевания руководство компании ежедневно анализирует и принимает решения, как обеспечить безопасность сотрудников, сохраняя при этом работоспособность компании», — пояснил вице-президент по персоналу компании «Связной» Кирилл Попов.

Как сообщили в пресс-службе группы «АльфаСтрахование», страховая защита по новой программе корпоративного страхования «АнтиВирус» распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение действия договора. При подтверждении диагноза компенсация составляет 20 тысяч рублей, максимальная выплата — до 1 млн рублей. Срок действия полиса — один год.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу
Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу
В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса
В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса
Сотрудники «Связного» застраховались от коронавируса на 1 млн рублей каждый
Сотрудники «Связного» застраховались от коронавируса на 1 млн рублей
Закон черной полосы: правда ли, что беда не приходит одна
Закон черной полосы: правда ли, что беда не приходит одна
Первый этап конкурса для школьников "Большая перемена" продлится до 22 июня
Первый этап конкурса для школьников "Большая перемена" продлится до
Белый дом предсказал смерть двух тысяч американцев за сутки
Белый дом предсказал смерть двух тысяч американцев за сутки
Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца
Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца
Стартовую платформу "Морского старта" сняли с судна в Приморье
Стартовую платформу "Морского старта" сняли с судна в Приморье
У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
Милош Бикович о предпочтениях в девушках: «Не надо играть, быть сукой»
Милош Бикович о предпочтениях в девушках: «Не надо играть, быть сукой»
Тест на коронавирус прошли более 4 тыс. военнослужащих в России
Тест на коронавирус прошли более 4 тыс. военнослужащих в России
Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от коронавируса россиянах
Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от коронавируса

Топ на сегодня

«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО

Еще по теме

«Связной» и «Евросеть» объединятся в одну компанию
Внедорожник Chevrolet Niva с начала декабря снова подорожал
Из-за программного сбоя «Связной» продавал iPhone8 по 6 тысяч рублей
Сумма страховки «Союза» может оказаться крупнейшей за десятилетия — страховщик