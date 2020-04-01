Создатель «Дома-2» объяснил свое участие в порноскандале

Вадим Карасев

Валерий КомиссаровФото: Андрей Степанов / «Коммерсантъ»

Создатель «Дома-2» и бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров объяснил свое участие в порноскандале, связанном с популярной блогершей Дарьей Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. В интервью для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!» он заявил, что опубликовал интимное видео Зотеевой, потому что стремился восстановить справедливость.

На вопрос Собчак о том, зачем он втянулся в порноскандал с Инстасамкой, Комиссаров ответил, что «атомные авианосцы не комментируют перхоть, смытую в унитаз». Несмотря на это, он объяснил, что решился на публикацию интимного видео Зотеевой после того, как блогерша, бывшая ведущей его нового реалити-шоу «Битва престолов», согласилась с тем, что эта программа — «блевотина».

Он также рассказал, что Зотеева сама попросила его опубликовать порновидео с ее участием «за ради хайпа». Собчак на это сообщила, что блогерша и ее бойфренд выложили запись, из которой следует, что Комиссаров сам уговаривал их выложить видео. Продюсер назвал это неправдой.

Комиссаров добавил, что решился на участие в скандале, чтобы «истина и правда всегда были выше порнухи». По его мнению, таким образом он сделал хороший пиар Инстасамке и «восстановил справедливость». Кроме того, создатель «Дома-2» обратил внимание на то, что сделал это искренне.

В конце января сообщалось, что Зотеева стала одной из трех ведущих шоу «Битва престолов». Двумя другими были 32-летняя актриса и ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская и голографическая версия актрисы Людмилы Гурченко. После нелестных высказываний Зотеевой о шоу в Agentshow Land Анастасии Ивлеевой сотрудничество с ней было приостановлено. В интервью Собчак Комиссаров назвал Инстасамку предательницей.