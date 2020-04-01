Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создатель «Дома-2» объяснил свое участие в порноскандале

Создатель «Дома-2» объяснил свое участие в порноскандалеВалерий КомиссаровФото: Андрей Степанов / «Коммерсантъ»

Создатель «Дома-2» и бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров объяснил свое участие в порноскандале, связанном с популярной блогершей Дарьей Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. В интервью для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!» он заявил, что опубликовал интимное видео Зотеевой, потому что стремился восстановить справедливость.

На вопрос Собчак о том, зачем он втянулся в порноскандал с Инстасамкой, Комиссаров ответил, что «атомные авианосцы не комментируют перхоть, смытую в унитаз». Несмотря на это, он объяснил, что решился на публикацию интимного видео Зотеевой после того, как блогерша, бывшая ведущей его нового реалити-шоу «Битва престолов», согласилась с тем, что эта программа — «блевотина».

Он также рассказал, что Зотеева сама попросила его опубликовать порновидео с ее участием «за ради хайпа». Собчак на это сообщила, что блогерша и ее бойфренд выложили запись, из которой следует, что Комиссаров сам уговаривал их выложить видео. Продюсер назвал это неправдой.

Комиссаров добавил, что решился на участие в скандале, чтобы «истина и правда всегда были выше порнухи». По его мнению, таким образом он сделал хороший пиар Инстасамке и «восстановил справедливость». Кроме того, создатель «Дома-2» обратил внимание на то, что сделал это искренне.

В конце января сообщалось, что Зотеева стала одной из трех ведущих шоу «Битва престолов». Двумя другими были 32-летняя актриса и ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская и голографическая версия актрисы Людмилы Гурченко. После нелестных высказываний Зотеевой о шоу в Agentshow Land Анастасии Ивлеевой сотрудничество с ней было приостановлено. В интервью Собчак Комиссаров назвал Инстасамку предательницей.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска "Ракеты Победы"
Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска "Ракеты Победы"
Принцу Гарри приходится трудно в США: "Его переполняет чувство вины"
Принцу Гарри приходится трудно в США: "Его переполняет чувство вины"
Отсутствие координации между странами Европы стало очевидным — эксперт
Отсутствие координации между странами Европы стало очевидным — эксперт
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
США снова пообещали Грузии и Украине членство в НАТО
США снова пообещали Грузии и Украине членство в НАТО
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»
Путин признал переговоры с ОПЕК и США по ценам на нефть
Путин признал переговоры с ОПЕК и США по ценам на нефть
Создатель «Дома-2» объяснил свое участие в порноскандале
Создатель «Дома-2» объяснил свое участие в порноскандале
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от коронавируса
Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794

Топ на сегодня

Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей

Еще по теме

Создатель «Дома-2» рассказал Собчак о предательстве ТНТ
Валерий Комиссаров с позором выгнал Инстасамку из «Битвы престолов» и лишил ее гонорара
Создатель «Дома-2» поговорил с умершей Гурченко на публике
Блогерша Инстасамка рассказала о проблемах с отцом из-за высоких заработков