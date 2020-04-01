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Создатель «Дома-2» рассказал Собчак о предательстве ТНТ

Создатель «Дома-2» рассказал Собчак о предательстве ТНТВалерий КомиссаровФото: Globallookpress.com

Создатель «Дома-2» и бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров рассказал в интервью Ксении Собчак о конфликте с телеканалом ТНТ, в результате которого он перестал быть продюсером реалити-шоу. Их беседа опубликована на YouTube-канале ведущей.

Комиссаров сообщил, что десять лет владел проектом «Дом-2», но в 2014 году его «отжали, и все». Он не знал о готовящихся переменах, и переезд проекта стал для него сюрпризом: реалити-шоу за одну ночь переехало на другую площадку, построенную секретно от Комиссарова. По мнению продюсера, его все предали.

В этот момент создатель шоу «путешествовал по зарубежью с целью создать глобальный русскоязычный канал». Тогда же ему объявили, что больше не нуждаются в его услугах. Комиссаров назвал себя автором и продюсером шоу, но добавил, что передал право на название и формат: в противном случае, по его словам, программу отказывались финансировать.

При этом другой бывший продюсер «Дома-2» Александр Михайловский рассказал, что в то время ходили слухи о том, что Комиссаров намерен продать территорию, на которой проходили съемки реалити-шоу, третьим лицам. По словам Михайловского, телеканал ТНТ узнал о возможной продаже, понял риски и «решил перестроиться».

При этом он отметил, что материальное обеспечение проекта, за которое отвечал Комиссаров, было весьма слабым. С 2011 года участники кастингов начали отказываться от съемок из-за сломанной мебели и отсутствия столовых приборов на реалити-шоу. Сам же Комиссаров заявил, что информация о плохом финансировании является ложью и провокацией.

Ранее Комиссаров объяснил Собчак свое участие в порноскандале, связанном с блогершей Дарьей Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Он сообщил, что опубликовал интимное видео Зотеевой, потому что стремился восстановить справедливость.

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По материалам: lenta.ru

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