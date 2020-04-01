США снова пообещали Грузии и Украине членство в НАТО

Анастасия Иванова

Североатлантический альянс предложит пакет мер поддержки Украине и Грузии. Решение об этом будет принято в ходе телеконференции министров иностранных дел НАТО 2 апреля, заявила в Брюсселе посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Мы помогаем нашим партнерам — Грузии и Украине, мы предоставляем им пакет, который будет обсужден завтра на конференции министров иностранных дел НАТО. Я уверена, что министры одобрят этот пакет, который продолжает процесс укрепления нашей поддержки и помощи Грузии и Украине», — заявила она.

По словам американского дипломата, двери альянса открыты для стран-аспирантов — Грузии, Украины, а также Боснии и Герцеговины.

«У нас есть обязательство, что все эти страны станут членами НАТО в будущем. Мы хотим этого. Мы также хотим, чтобы они продолжили реформы, в том числе для преодоления дезинформации со стороны России, для того, чтобы Грузия и Украина могли противостоять захвату частей их территорий. Россия должна позволить Грузии и Украине иметь суверенное правление. Они сами должны контролировать свои территории и границы. Мы стремимся помочь Грузии и Украине, чтобы они и впредь могли противостоять агрессии России, вследствие которой у них были отняты территории. Мы продолжим эти усилия. Двери НАТО открыты. Примером этого является вступление в альянс Северной Македонии», — заявила Хатчисон.

По информации «Голоса Америки», ранее о том, что Тбилиси и Киеву будут предложены меры поддержки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО», — сказал он.

По словам Столтенберга, этот пакет мер укрепит «политическую и практическую поддержку этих стран со стороны НАТО».