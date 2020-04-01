Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США снова пообещали Грузии и Украине членство в НАТО

США снова пообещали Грузии и Украине членство в НАТО

Североатлантический альянс предложит пакет мер поддержки Украине и Грузии. Решение об этом будет принято в ходе телеконференции министров иностранных дел НАТО 2 апреля, заявила в Брюсселе посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Мы помогаем нашим партнерам — Грузии и Украине, мы предоставляем им пакет, который будет обсужден завтра на конференции министров иностранных дел НАТО. Я уверена, что министры одобрят этот пакет, который продолжает процесс укрепления нашей поддержки и помощи Грузии и Украине», — заявила она.

По словам американского дипломата, двери альянса открыты для стран-аспирантов — Грузии, Украины, а также Боснии и Герцеговины.

«У нас есть обязательство, что все эти страны станут членами НАТО в будущем. Мы хотим этого. Мы также хотим, чтобы они продолжили реформы, в том числе для преодоления дезинформации со стороны России, для того, чтобы Грузия и Украина могли противостоять захвату частей их территорий. Россия должна позволить Грузии и Украине иметь суверенное правление. Они сами должны контролировать свои территории и границы. Мы стремимся помочь Грузии и Украине, чтобы они и впредь могли противостоять агрессии России, вследствие которой у них были отняты территории. Мы продолжим эти усилия. Двери НАТО открыты. Примером этого является вступление в альянс Северной Македонии», — заявила Хатчисон.

По информации «Голоса Америки», ранее о том, что Тбилиси и Киеву будут предложены меры поддержки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО», — сказал он.

По словам Столтенберга, этот пакет мер укрепит «политическую и практическую поддержку этих стран со стороны НАТО».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска "Ракеты Победы"
Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска "Ракеты Победы"
Принцу Гарри приходится трудно в США: "Его переполняет чувство вины"
Принцу Гарри приходится трудно в США: "Его переполняет чувство вины"
Отсутствие координации между странами Европы стало очевидным — эксперт
Отсутствие координации между странами Европы стало очевидным — эксперт
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
США снова пообещали Грузии и Украине членство в НАТО
США снова пообещали Грузии и Украине членство в НАТО
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»
Путин признал переговоры с ОПЕК и США по ценам на нефть
Путин признал переговоры с ОПЕК и США по ценам на нефть
Создатель «Дома-2» объяснил свое участие в порноскандале
Создатель «Дома-2» объяснил свое участие в порноскандале
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от коронавируса
Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794

Топ на сегодня

Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей

Еще по теме

Премьер Грузии отметил важность визита генсека НАТО
Экс-посол США в России поддержал идею вступления Украины в НАТО
Столтенберг гарантировал Грузии членство в НАТО
Forbes объяснил, почему Грузии и Украине не место в НАТО