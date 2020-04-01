Стало известно о смерти еще пяти пациентов с коронавирусом в Москве

Вадим Карасев

Фото: Агентство «Москва»

Стало известно о смерти еще пяти пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции

По его данным, пациентам было от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.

Также уточняется, что все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое страдали сахарным диабетом, еще одна пациентка имела онкологические заболевания.

Ранее 31 марта сообщалось, что возраст большинства новых инфицированных коронавирусом в Москве составляет от 40 до 65 лет. Еще около 35 процентов заразившихся — в возрасте от 18 до 45 лет. Люди старше 65 лет составляют примерно 20 процентов инфицированных. Еще порядка 5 процентов случаев заражения приходятся на детей.

По состоянию на полдень 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом.