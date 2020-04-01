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Стартовую платформу "Морского старта" сняли с судна в Приморье

Стартовую платформу "Морского старта" сняли с судна в Приморье
Стартовую платформу Odyssey космодрома "Морской старт" сняли с гонконгского транспортного судна Xin Guang Hua, доставившего ее в Приморский край, следует из данных сервиса мониторинга движения судов marinetraffic.com.

Судно с платформой прибыло из США на рейд порта Славянка 30 марта и после оформления ушло в район с большей глубиной для снятия платформы. До этого 17 марта из США пришло сборочно-командное судно Sea Launch Commander проекта "Морской старт".

По информации сервиса marinetraffic.com, платформу сняли с судна возле острова Антипенко и сейчас она транспортируется к причалу порта Славянка.


S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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